РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 5 мар. В Домодедовскую центральную городскую больницу приобрели иммуноферментный автоматический анализатор, позволяющий определить заболевания иммунной системы, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«В ДЦГБ приобрели иммуноферментный автоматический анализатор «ЧАРОИТ». Улучшенная конструкция нового ИФА анализатора позволяет максимально сократить время на подготовительные работы. Система быстро определяет ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С, А, герпес 1-го, 2-го типов и другие заболевания, связанные с иммунной системой», - говорится в сообщении.

Новая техника позволит достичь высокой точности результатов, а также значительно снизить временные затраты.