РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 мар. Пенсионеры городского округа Мытищи приняли участие в часе здоровья по восточной системе «Цигун», сообщается на сайте администрации горокруга.

4 марта в библиотеке №1 городского округа Мытищи в рамках программы «Активное долголетие» был проведен час здоровья по системе цигун.

«Занятие, как всегда, началось с традиционной песни и настроя на здоровье. Затем присутствующие под руководством инструктора стали изучать комплекс «Ба Дуань Цзин». Это общее наименование различных вариантов упражнений, созданных не только для улучшения и поддержания здоровья, но и для продления жизни. Этот комплекс следует ввести в ежедневное расписание жизни, что позволит поддерживать здоровое тело и бодрость духа до глубокой старости», – говорится в сообщении.

Первые описания комплекса историки относят ко временам правления династии Сун, 960-1279 года, но считается, что его истоки уходят корнями в глубь веков.