РИАМО - 5 мар. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в обысках у российских биатлонистов виноват бывший биатлонист Александр Тихонов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Девушка, которая писала донос на Логинова на чемпионате мира по биатлону, опиралась на слова Александра Тихонова! Копии документов из Италии у меня на руках», — сказал Губерниев.

Копии документов комментатор обещал опубликовать сегодня.

Антидопинговый менеджер Международного союза биатлонистов Сара Фуссек-Хаккарайнен, которую Губерниев назвал девушкой, заподозрила российских биатлонистов в приеме допинга, поэтому полиция провела обыски в номерах Александра Логвинова и его тренера Александра Касперовича.

Глава союза биатлонистов России сказал, что обыски проводились, потому что у Касперовича не было аккредитации на чемпионат мира, а Логвинов ранее был замешан в допинговом деле.

Логвинов отказался от участия в заключительной гонке, хотя взял в спринте золото, а в гонке преследовании бронзу.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов грубо ответил комментатору. Он считает, что Губерниев при любом удобном случае пытается его задеть.

«Ничего подобного не было. Я не такой идиот, как Губерниев», – прокомментировал Тихонов.