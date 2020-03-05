РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил председателю совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марине Юденич медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, передает корреспондент РИАМО.

В четверг Воробьев в преддверии Международного женского дня вручил государственные награды РФ и Московской области 20 жительницам региона.

«Спасибо большое за награду. Она, конечно же, не только моя, но и совета по правам человека, и Общественной палаты, в которой я работала, и команды правительства Подмосковья, и губернатора – Андрея Юрьевича. В ней важнейшие решения, и по полигонам, и по жителям Подмосковья. Это очень важно, я расцениваю награду как аванс на будущее», – сказала Юденич.

Она получила награду за плодотворную общественную деятельность и большой вклад в развитие гражданского общества.

Юденич на протяжении семи лет занимается правозащитной деятельностью и активно взаимодействует с институтами гражданского общества, благодаря чему решаются важнейшие вопросы жителей Подмосковья.