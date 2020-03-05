РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. Около 220 активистов подмосковного Подольска получили волонтерские удостоверения в прошлом году, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В конференц-зале филиала №2 ГБУЗ МО «Московский областной клинический наркологический диспансер» в четверг прошло заседание антинаркотической комиссии городского округа. В ней приняли участие замглавы администрации округа Евгений Соловьев, представители различных комитетов и многие другие. Всего в 2019 году комиссия провела 4 заседания и рассмотрела 17 вопросов.

«Антинаркотическая комиссия округа активно сотрудничает с общественными организациями и объединениями. В настоящее время в Подольске работают 22 молодежные общественные организации и любительских объединений, успешно развивается волонтерское движение и работают волонтерские отряды. Так, в прошедшем году волонтерские удостоверения получили 219 человек», – сказал Соловьев.

Он добавил, что в 2019 году наркообстановка в округе, как и в предыдущие годы, сохранялась напряженной. Во многом этому способствовало близкое расположение округа к Москве, транспортная доступность и приток мигрантов.