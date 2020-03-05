РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил жительниц городского округа в преддверии Международного женского дня, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг во Дворце спорта «Триумф» прошел праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. Его посетили жительницы округа – пенсионеры, ветераны войны, сотрудницы муниципальных учреждений.

«Дорогие женщины! Вы создаете уют, вы по-настоящему управляете нами, мужчинами, только аккуратно. Я поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам мира, добра, любви», – сказал Ружицкий.

На концерте выступили солисты и творческие коллективы города.