Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали ходунки и трость мужчине, который страдает от проблем с опорно-двигательным аппаратом, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

«Так сложилось, что у нашего брата Георгиевского сестричества милосердия, который помогал практически с самого начала основания нашей благотворительной службы, начались проблемы со здоровьем, в частности, с опорно-двигательным аппаратом. Для облегчения передвижения ему были необходимы легкие прочные ходунки и трость. Мы приобрели необходимые средства реабилитации и передали их Александру», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят всех горожан, принимающих участие в благотворительности и помощи движению.