РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. Спортсмены из подмосковных Люберец заняли призовые места на всероссийском турнире по олимпийскому карате «Кубок памяти», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

С 29 февраля по 1 марта в Пензе проходил всероссийский турнир по олимпийскому карате «Кубок памяти». Соревнования собрали порядка 1000 участников из 27 регионов России. Каратисты люберецкого спортивного клуба «Держава» принимали участие в этом турнире в составе сборной Московской области. Люберчане показали достойные результаты.

«В личном зачете золото завоевала Ксения Белякова (возрастная категория 14-15 лет), серебро у Киры Захарченко (возрастная категория 10-11 лет), бронза у Сергея Ященко (возрастная категория 16-17 лет). В командном зачете девушки заняли третье место. Поздравляем спортсменов и тренеров», – говорится в сообщении.