РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Жители Подольска смогут научиться создавать композицию «Подснежники» в технике квиллинга на открытом занятии 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Открытое занятие по свит-дизайну «Подснежники» пройдет в Доме культуры «Молодежный» во вторник, 3 марта. Так, в ходе урока участники познакомятся с техникой квиллинга (кручение) и с элементами бумагопластики, а также смогут сами сделать объемную композицию «Подснежники». Для этого посетителям открытого занятия будут предоставлены инструменты и материалы, среди которых итальянская гофрированная бумага, термоклей, ножницы, линейка, нитки, двухсторонний скотч», - говорится в сообщении.

Для примера присутствующим предоставят образцы, сделанные собственноручно руководителем кружка декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп» Татьяной Абрамовой. Также будут предоставлены фотоматериалы различных образцов техники свит-дизайна.

Начало в 16:30, вход свободный. ДК расположен по адресу: поселок Молодежный, дом №30.