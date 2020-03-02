РИАМО - 2 мар. Объявлен аукцион на определение подрядчика для строительства школы в подмосковной Истре, работы планируют завершить в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 825 мест» в микрорайоне Восточный», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

По плану, школа будет состоять из трех блоков для младшей, средней и старшей школы. В здании будут просторные классы, лаборатории, столовая с пищеблоком, медпункт, библиотека, спортивный и актовый залы, технические и административные помещения.

Школу обустроят и для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории, которую озеленят и благоустроят, появятся спортивная и игровая зона с площадками для командных игр и места для отдыха. Завершить работы планируют в 2021 году.

Строительство ведется по государственной программе Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансируют проект за счет средств областного и муниципального бюджетов.