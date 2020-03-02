РИАМО - 2 мар. На праздновании Масленицы в Воскресенске на площади перед Ледовым дворцом спорта «Подмосковье» провели народные гуляния, в рамках которых гости посетили ярмарку с блинами, приняли участие в конкурсах и водили хороводы, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Большой праздник на площади перед Ледовым дворцом спорта завершил череду масленичных гуляний, которые прошли по всему муниципалитету.

«Поздравил жителей с солнечной Масленицей глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Он пожелал всем присутствующим отличного настроения, а также напомнил, что на последний день масленичной недели приходится Прощеное воскресенье. В этот день нужно забыть о прошлых обидах и искренне попросить друг у друга прощения», - говорится в сообщении.

Творческие коллективы учреждений культуры и шоу-группа «Малиновка» подарили жителям и гостям Воскресенска незабываемый праздничный концерт.

В городском округе проводили зиму веселыми народными конкурсами, праздничной ярмаркой с блинами, катанием на лошадях и традиционным сжиганием чучела Масленицы.