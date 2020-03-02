РИАМО - 2 мар. Открытая встреча с женщиной-космонавтом Еленой Кондаковой и ее «боевыми» товарищами пройдет 4 марта в 12:00 в конгресс-зале центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Кондакова – первая женщина-космонавт, совершившей длительный полет на орбиту. Урок о космосе она проведет вместе с Героями СССР — летчиком-космонавтом Александром Викторенко, инструктором-испытателем авиационно-космической техники Виктором Рнем, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным.

«Урок космоса» начнется с кинопоказа 30-минутного документального фильма «Женский космос». А в финале мероприятия гостей ждут фото- и автограф-сессии с именитыми гостями», - говорится в сообщении.

На уроке космонавты расскажут о своем профессиональном пути, экспедициях на «Мир», о влиянии космоса на организм человека, а также о подготовках к полетам и жизни после.

Участие во встрече по регистрации бесплатное. Для тех, кто не сможет лично присутствовать, будет организована прямая трансляция в официальной группе ВДНХ в «Одноклассниках» с возможностью задать вопрос спикерам. Видеоверсия урока позже будет доступна на YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос», а также на сайте центра «Космонавтика и авиация».

Елена Кондакова совершила два полета на орбиту Земли, суммарно проведя на космической станции 178 суток. Она входит в четверку женщин России, которым покорился космос.