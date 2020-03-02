РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Комитет имущественных и земельных отношений администрации Подольска занимается приобретением благоустроенного жилья для детей-сирот округа в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа Подольск в рамках мероприятий по обеспечению в 2020 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет приобретение квартир для предоставления детям-сиротам. Требуются благоустроенные квартиры общей площадью от 27 до 54 квадратных метров. Начальная максимальная цена контракта на приобретение жилья — около 3,2 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Покупателем квартиры выступает муниципалитет в рамках реализации программы губернатора Московской области, что исключает риски для продавца. Оплата производится за счет средств бюджета Московской области 2020 года. Поддержка осуществляется со стороны министерства образования Московской области.

«Помочь в обеспечении жильем детей-сирот, предложив квартиру для покупки, может каждый. Покупка квартир осуществляется в соответствии с Федеральным законом посредством электронной торговой площадки РТС-Тендер. Предложить квартиру муниципалитету для приобретения в целях обеспечения жильем детей-сирот можно путем подачи заявки на электронной площадке в срок до 13 марта. Подробности по телефону: 8(496)757-17-02», – говорится в сообщении.