РИАМО - 2 мар. Более 40 творческих встреч пройдут в марте в рамках интеллектуального фестиваля «Букинист» на Новом Арбате столицы, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских мероприятий «Московские сезоны».

Лекции, литературные чтения, поэтические вечера проходят в 14 книжных павильонах. Фестиваль работает с 11:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 22:00 по выходным.

«В первый месяц весны на фестивале «Букинист» запланирована целая серия ярких событий: мы будем слушать стихотворения Ахматовой и Цветаевой, вместе с актерами театра и кино вспомним «Евгения Онегина», побываем в гостях у героев любимых сказок, встретимся с детской писательницей Светланой Асадовой, посетим лекции о творчестве русских и зарубежных классиков», - говорится в сообщении.

Так, 5 марта в 19:00 юные зрители смогут побывать на театрализованном чтении известной сказки «Приключения Алисы в стране Чудес» (Новый Арбат, 13). 6 марта здесь же пройдет литературный вечер «Проза и стихи Цветаевой и Ахматовой». А 8 марта зрителям покажут мини-спектакль из отрывков романа «Евгений Онегин».

Вход на мероприятия свободный.