РИАМО - 2 мар. В течение прошедшей зимы из-за аномально теплой погоды было установлено 11 температурных рекордов, пять из них в феврале, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Этот (зимний – ред.) сезон оказался самый теплый за 140 лет инструментальных метеорологических наблюдений. Средняя температура за сезон 2019-2020 годов составила 0 градусов, что выше нормы на 7,7 градуса. В течение зимнего сезона рекорды максимальной температуры воздуха перекрывались 11 раз: три раза в декабре, три в январе и пять раз в феврале», - говорится в сообщении.

Самым холодным днем зимы стало 7 февраля, тогда столбики термометров опустились до минус 15 градусов. А самыми теплыми - 20 и 21 февраля, тогда температура была плюс 7,7 и 7,8 градуса соответственно.

Количество выпавших осадков за зиму в мегаполисе соответствует климатической норме. Меньше всего осадков в столице выпало в декабре (32,5 миллиметра при норме 56 миллиметров), зато в январе норма по осадкам была перевыполнена (54,5 миллиметра при норме 42 миллиметра). Всего за три зимних месяца в столице выпало 94% осадков от нормы.

Максимальная высота сугробов в мегаполисе была в январе. На ВДНХ их высота составила 11 сантиметров, в районе МГУ было 15 сантиметров, а в районе Тушино больше всего - 17 сантиметров.

«К концу февраля часть столицы освободилась от снежного покрова, что случается в Москве реже одного раза в столетие», - уточняется в материале.