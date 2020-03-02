РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов на вечере памяти, посвященном блокаде Ленинграда, вручил награды активу Балашихинской общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

В понедельник в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» на вечере памяти собралось более 20 членов организации. Ее председатель Лариса Баркова рассказала, что в Балашихе проживает порядка 65 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Для каждого ветерана такие встречи – настоящее отдушина.

«Мы склоняем головы в знак глубокой скорби обо всех погибших соотечественниках, кто умер от голода или погиб при бомбежках, кто был замучен фашистскими оккупантами в городах, поселках и деревнях Ленинградской области. Мы чтим героев – защитников Ленинграда, воинов-освободителей, отдавших жизнь за Родину», – сказал Ефимов.

От председателя регионального парламента Игоря Брынцалова он передал слова благодарности за сохранение памяти о подвиге всех ленинградцев и вручил награды Мособлдумы активистам общественной организации, а также знак «За труды» директору КДЦ «Подмосковные вечера» Наталье Алексеевой за участие в поддержке ветеранских организаций Балашихи.

«Весь коллектив культурного центра готовится к празднованию 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне. Помимо концертной программы для ветеранов с 5 по 10 мая планируем провести патриотическую акцию «Мы помним», в ходе которой предложим жителям микрорайона вывесить в своем окне георгиевскую ленту в виде флага», –отметила Алексеева.

В ходе мероприятия артисты КДЦ «Подмосковные вечера» исполнили для собравшихся военные песни.