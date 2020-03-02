РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 мар. Наряд группы задержания Люберецкого отдела вневедомственной охраны задержал иностранца в поселке Красково, его подозревают в причинении механических повреждений одному из стоявших на придомовой парковке автомобилей, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

По предварительным данным, гражданин вышел из дома, в котором проживает, с камнем в руках и стал разбивать стекло транспортного средства, а также наносить иные повреждения. Происходящее увидели жильцы дома и обратились в правоохранительные органы.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.