РИАМО - 2 мар. Второй кассационный суд общей юрисдикции не согласился с решением Мосгорсуда и Тверского суда и отменил приговор в отношении активиста Константина Котова, которого приговорили к четырем годам колонии за неоднократное нарушение порядка проведения публичных мероприятий, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление на приговор Константину Котову и передал дело Котова на новое рассмотрение в Мосгорсуд», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что суд арестовал Котова до 2 мая.

В сентябре прошлого года Котова приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга и шествия).

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность обвинительного приговора активисту.