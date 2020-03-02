РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. Сотрудники полиции Балашихи задержали уроженца Владимирской области по подозрению в совершении кражи из двух автомобилей сумки и личных вещей на общую сумму 157 тысяч рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступили два заявления от местных жителей. Они рассказали, что из их автомобилей иностранного производства, находящихся на парковке у торгового центра, расположенного на Шоссе Энтузиастов, неизвестный совершил хищение сумки и личных вещей. Общая сумма материального ущерба составила более 157 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД задержан 46-летний уроженец Владимирской области. Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.