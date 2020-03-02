РИАМО - 2 мар. У вернувшегося с отдыха в Италии мужчины выявили коронавирус, молодой человек прилетел в один из столичных аэропортов 23 февраля, некоторое время проживал в частном доме в Московской области, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Через несколько дней после прилета, 27 февраля, мужчина обратился в больницу с симптомами ОРВИ. Прямо из медучреждения его госпитализировали в инфекционную больницу.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми он посещал Италию и общался после возвращения на родину. Они находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. Проводится их лабораторное обследование», — говорится в сообщении.

Пациент был изолирован в соответствующем отделении клиники. В референс-центре на базе ФБУН государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске подтвердили результаты лабораторного обследования Роспотребнадзора, выявившего коронавирус.

Заболевание у пациента протекает в легкой клинической форме, его состояние оценивается как удовлетворительное. Медики проводят симптоматическую терапию.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день всего в мире заразились свыше 89 тысяч человек. За последние сутки впервые случаи заболевания зарегистрировали в Чехии и Доминиканской Республике (привезены из Италии). От болезни вылечились более 45 тысяч человек, еще 3 тысячи скончались.

Как сдать билеты и путевки в Италию в связи с коронавирусом>>