РИАМО - 2 мар. В понедельник стартовало голосование в рамках европейского этапа премии World Travel Awards 2020, российская столица представлена в нескольких номинациях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Заявили Москву в нескольких номинациях, в том числе как лучшее направление для путешествий, для изучения культурного наследия, для фестивального и событийного туризма», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр напомнил, в 2019 году столица победила в номинации «Лучшее туристское направление. Город» премии World Travel Awards. Москва смогла обойти Лондон, Лиссабон, Париж и Нью-Йорк.

По словам столичного градоначальника, туристическая отрасль постепенно становится одной из ведущих в городской экономике.

«С каждой номинацией, каждой премией все больше людей в мире начинают рассматривать Москву как место для отдыха. Проголосовать и поддержать наш город можно по ссылке», - добавил Собянин.

Премия World Travel Awards вручается с 1993 года более чем в 80 номинациях. В голосовании принимают участие туристы и специалисты туристической индустрии. Ежегодно проводится гранд-тур World Travel Awards – серия гала-церемоний, которая охватывает весь мир. Завершает ее крупнейшее событие – гранд-финал, который в этом году состоится в Москве.

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