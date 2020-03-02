РИАМО - 2 мар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал преждевременной информацию о том, что Владимир Путин будет возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, сообщает Газета.ru.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что на предстоящих выборах в Государственную думу, которые пройдут в 2021 году, федеральный список ЕР может возглавить президент страны.

«Это, скажем так, я оставляю газете, поскольку никаких действий и никакой подготовки не было и нет. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.