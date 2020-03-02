РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. Мусорные навалы убрали с контейнерной площадки на улице Лукино в Балашихе после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на портале на несвоевременный вывоз мусора, в том числе и из мусорных контейнеров на улице Лукино, дом №25Б. Он отметил, что управляющая компания не предпринимает меры по уборке, и попросил администрацию муниципалитета принять соответствующие меры.

«Сотрудниками администрации Балашихи проведен осмотр указанной контейнерной площадки. Факт подтвердился. Меры приняты, мусор на контейнерной площадке убран. Фотоматериалы прилагаются», - сказала замглавы администрации Балашихи Татьяна Калашникова.

Она добавила, что балансодержателем данной контейнерной площадки является ООО «ЖКХ-Онлайн». Его сотрудниками в обязательном порядке согласно графику проводится уборка территории от мусора. Руководителю компании указано на необходимость содержания ее в чистоте и порядке.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.