РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Дом-интернат для престарелых и инвалидов построят в подмосковном Королеве в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Дом-интернат включен в госпрограмму Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию дома-интерната для престарелых и инвалидов на 100 койко-мест для ГБСУ СО МО «Королевский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Дом ветеранов», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Он отметил, что ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году.

Проектирование и строительство дома-интерната будет осуществляться за счет средств бюджета.