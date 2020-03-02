РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Жителей Подольска приглашают на праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, который пройдет в концертном зале администрации округа 4 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Мероприятие организовано в рамках губернаторской программы «Активное долголетие».

«Так, в 13:00 в фойе концертного зала для присутствующих запланирована танцевальная программа, а в 14:00 пройдет концерт Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко», - говорится в сообщении.

Концерт пройдет по адресу: улица Кирова, дом №4. Вход свободный.