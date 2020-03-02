РИАМО - 2 мар. Станцию «Улица Генерала Тюленева» Коммунарской линии метро выполнят в современной эстетике и украсят портретом военачальника, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Станцию метро «Улица Генерала Тюленева» украсит потолок из крупноформатных треугольных панелей, выполненных из алюминия, анодированного под титан. Путевые стены будут иметь схожий узор, при этом отличаться друг от друга по цвету – одну решено выполнить в оранжевом оттенке, другую – в тон потолка», - сказал главный архитектор столицы - первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Потолок и путевые стены станции украсят косые линии, которые создадут современный дизайн. Основной материал – алюминиевые панели по 1,2 метра, колонны сделают из черного камня, габбро-диабаза, а пол — из серого гранита.

Стены и пол кассового зала отделают мрамором и агломератом оранжевого цвета. За стеклянной стеной сделают панно с портретом И.В. Тюленева, выполненное из перфорированного алюминиевого листа. Площадь всего комплекса с наземными павильонами составит около 13 тысяч квадратных метров.

Станция будет располагаться на пересечении улиц Теплый стан и Генерала Тюленева, рядом с домом 21, корпус 2. Рядом со станцией — жилой массив, Троицкий лесопарк, ландшафтный заказник «Теплый стан», московская академия акварели и изящных искусств С. Андрияки.

Метро «Улица Генерала Тюленева» сделает более доступными районы Проспект Вернадского, Ломоносовский, Обручевский, Коньково, Теплый стан, деревня Мамыри, поселков Газопровод и Коммунарка.

Коммунарскую линию метро строят от станции МЦК «Крымская» до Троицка. Данная ветка станет одной из самых протяженных в столичной подземке, ее длина составит около 38 километров. На ней будут расположены 16 станций.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это будет самая длинная линия метро, которая проходит не через центр города и идет до Троицка.