РИАМО - 2 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не поручал возобновить дело об убийстве журналиста и телеведущего Владислава Литьева, сообщает Газета.ru.

«До сих пор не было от главы государства никаких поручений или обращений на этот счет», – сказал Песков.

По мнению пресс-секретаря президента, в целом Путин мог бы дать соответствующее указание, пока на этот счет ничего не поступало. Также Песков затруднился ответить, возможно ли это юридически, дать такое поручение.

Листьева застрелили в подъезде собственного дома в 1995 году, когда ему было 38 лет. Преступников найти не удалось.

В годовщину убийства журналиста Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились с следственный комитет и Генпрокуратуру, чтобы возобновить следствие по данному делу.