РИАМО - 2 мар. Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск открылся клуб для пожилых жителей «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с осени 2019 года. В городском округе Воскресенск данное движение стремительно набирает обороты.

«В Воскресенске в рамках программы уже 1195 человек старшего возраста занимаются оздоровительной физкультурой, скандинавской ходьбой, тхэквондо, посещают бассейн, каток, курсы компьютерной грамотности, кружки и мастер-классы творческой направленности и экскурсии», - говорится в сообщении.

Проект «Активное долголетие» помогает пожилым жителям укреплять здоровье, находить новых друзей и активно проводить свой досуг.

Расписание занятий в рамках программы можно посмотреть на сайте Воскресенского центра социального обслуживания (vos-cso.ru) в разделе «Календарь мероприятий» и в мобильном приложении «Мобильный центр социальных услуг» (МЦСУ). Установить мобильное приложение можно по ссылке.

Для участия в программе необходимо подать заявку на понравившуюся активность в мобильном приложении МЦСУ, а также обратиться в Воскресенский центр социального обслуживания по телефону: 8(496)442-30-13 или по адресу: улица Победы, дом 30.