РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали 16 медалей на межрегиональных соревнованиях по греко-римской борьбе, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

1 марта в городском округе Истра прошли межрегиональные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей. Более 200 спортсменов боролись за награды.

«Воспитанники люберецкой спортивной школы олимпийского резерва завоевали 16 медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 12 бронзовых. Поздравляем спортсменов и их тренеров», - говорится в сообщении.