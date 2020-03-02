РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 мар. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в ходе проверки выявили недостатки в содержании ряда автодорог Подольска, сообщается в группе «ОНФ | Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

Мониторинг прошел в рамках работы региональной тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общественники изучили состояние дорог на улицах Орджоникидзе, Машиностроителей, Сосновая, Бородинская, Литейная, Пионерская, Циолковского, Бородинский бульвар, Генерала Варенникова, Ждановская и других. Также активисты побывали в поселке Дубровицы, где проверили дороги на улице Луговая, состояние моста через реку Пахру.

«Итоги мониторинга выявили серьезные проблемы в содержании муниципальных и региональных автодорог городского округа. Помимо большого количества ям, выбоин и провалившихся люков, которые могут создавать угрозу участникам дорожного движения, мы обратили внимание на отсутствие надлежащей уборки дорог и обочин от грязи. Данную ситуацию необходимо исправлять, в связи с чем обратим внимание на выявленные недостатки профильные региональные ведомства», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области, координатор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе Артур Шлыков.

По словам активиста регионального отделения ОНФ в Московской области, председателя ТОС «Дубровицы» Алексея Старчака, в Подольске плохо выполняют обязанности по муниципальному контролю за содержанием автодорог, а также необходимую межведомственную работу, которая позволяла бы своевременно устранять недостатки на муниципальных и региональных автодорогах.