РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В библио-холле Балашихи открыли центральный клуб «Активное долголетие», в рамках мероприятия с концертной программой выступила заслуженная артистка России, певица Ксения Георгиади, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В понедельник в библио-холле прошла культурно-развлекательная программа, посвященная торжественному открытию клуба. В церемонии приняли участие зампредседателя городского совета депутатов Александр Дегтяренко, председатель общественной палаты Балашихи Елена Жарова, представители управления культуры администрации муниципалитета, социальной защиты округа и многие другие.

«Что главное для человека, вышедшего на заслуженный отдых? Не чувствовать себя оторванным от общества и одиноким. Поэтому открытие клуба «Активное долголетие» в Балашихе – очень важное событие для всех, кто сохраняет бодрость и оптимизм. Здесь разными активностями смогут заниматься как ветераны, так и пожилые жители округа: шахматами, изучением английского языка, основами компьютерной грамотности, рисованием и многим другим», – сказала начальник отдела управления культуры Балашихи Галина Корягина.

Она добавила, что в данную программу вовлечено уже более 5 255 пенсионеров Балашихи, они бесплатно посещают по несколько активностей. Согласно прогнозам, к концу текущего года их число достигнет более 10 тысяч человек.

Как отметила заместитель начальника управления соцзащиты населения Балашихи Татьяна Малкина, открытый клуб является первым централизованным местом притяжения пожилых людей, но в будущем такой клуб появится и в микрорайоне Железнодорожный.

На открытие клуба пришло более 70 участников программы «Активное долголетие» из Балашихи. Большим подарком стало для них выступление заслуженной артистки России, певицы Ксении Георгиади, которая исполнила для старшего поколения новые и полюбившиеся песни.