РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 мар. Сотрудников управления благоустройства подмосковных Котельников обязали ежедневно проводить контроль за состоянием территорий для выявления фактов организации новых несанкционированных свалок, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В понедельник в доме правительства Московской области сотрудники администрации Котельников приняли участие в совещании по вопросу формирования экологического показателя «Качество окружающей среды». Данный показатель входит в рейтинг оценки эффективности работы органов местного самоуправления.

«На данном совещании было уделено особое место вопросам методики расчета экологического показателя «Качество окружающей среды» и путям решения проблемы несанкционированных свалок. Теперь сотрудники управления благоустройства обязаны проводить контроль за состоянием территорий на предмет появления несанкционированных свалок ежедневно», - говорится в сообщении.