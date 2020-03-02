РИАМО - 2 мар. Житель столицы передал посреднику крупную сумму денег за помощь в оформлении туристической визы для поездки за границу, но мошенник не выполнил обещания и перестал входить на связь, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Москве.

«1 марта в ОМВД России по Тверскому району обратился мужчина 1988 года рожения с заявлением о том, что 7 ноября 2019 года у него состоялось знакомство с гражданином 1983 года рождения, который пообещал оказать помощь в получении туристической визы для поездки в иностранное государство его знакомым», - сказал собеседник агентства.

По его словам, посредник назвал стоимость услуги – 5,7 тысячи долларов США за одного человека. Встреча прошла в салоне машины около дома 18А, строения 3, по улице Малая Дмитровка. Мужчина передал посреднику 8 тысяч долларов США в качестве предоплаты.

До настоящего времени мошенник свои обязательства по оформлению виз не выполнил, а также не вернул взятую предоплату.