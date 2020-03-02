РИАМО - 2 мар. В Подмосковье с 1 февраля началась запись детей в первый класс, в школы региона уже зачислили более 63 тысяч ребят, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сейчас запись ведется по территориальному признаку, а с 1 июля ребенка можно будет записать в любую понравившуюся школу при наличии свободных мест», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что через портал госуслуг Московской области можно оформить заявление на прием ребенка в первый класс, это могут сделать родители или законные представители.

По ее словам, процесс подачи заявления быстрый и понятный. Важно, чтобы с этой процедурой у родителей не возникало проблем.

Она напомнила, что после прохождения электронной процедуры родителям необходимо представить в школу оригиналы документов.

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