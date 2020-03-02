РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В школе №48 поселка Малаховка Люберец 4 марта пройдет урок, посвященный жертвам Холокоста, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

Школа №48 находится по адресу: поселок Малаховка, улица Комсомольская, дом №4. Мероприятие организовано «РосМолСпорт Московской области» при поддержке научно-просветительного центра «Холокост», руководства школы №48 и Еврейской религиозной общины городского округа Люберцы.

«Четвертого марта в 14:00 в школе №48 состоится «Урок исторической памяти», посвященный Холокосту. В рамках урока для учащихся школы заведующий архивным отделом Научно-просветительного центра «Холокост» Леонид Терушкин расскажет об одной из величайших трагедий в истории человечества. На протяжении 12 лет нацисты Германии при помощи сотрудничавших с ними коллаборационистов из разных стран предпринимали попытки полностью истребить целую нацию», – говорится в сообщении.

Холокост – преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии. В широком смысле Холокост означает уничтожение поляков, евреев, цыган, гомосексуалистов, масонов, инвалидов и безнадежно больных людей. В узком же понимании Холокостом считалось систематичное преследование и уничтожение европейских евреев нацистской Германией на протяжении 1933-1945 годов.