РИАМО - 2 мар. В Московской области в нынешнем году планируют модернизировать около 40 очистных сооружений, на пяти объектах работы уже начали, сообщил в понедельник журналистам первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

«Строительство очистных сооружений является одним из основных направлений нашей работы. Все что попадает в воду должно быть очищено. В области запланировано реконструировать 39 очистных сооружений, из них пять объектов находятся в работе», - сказал Холодков.

Он отметил, что реконструкция очистных сооружений в регионе проходит в рамках национального проекта «Экология».