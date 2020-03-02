РИАМО - 2 мар. В Волоколамском городском округе возбудили уголовное дело по факту уклонения ООО от налогов в особо крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Предварительно установлено, что с января 2015 по май 2017 года руководство организации в нарушение налогового законодательства РФ умышлено приобщило к документам бухгалтерского учета организации фиктивные финансово-хозяйственные документы с фиктивными юридическими лицами на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ», - отмечается в материале.

Руководство организации уклонилось от налогов на сумму более 20 миллионов рублей. По делу ведутся следственные действия, чтобы собрать и закрепить доказательную базу.