РИАМО - 2 мар. В подмосковных Химках на Масленицу участникам Великой Отечественной войны, которые не смогли посетить праздник, доставили блины на дом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Это важная часть нашей работы – даже организуя масштабный праздник для всех жителей городского округа, мы не забываем о тех, кому физически трудно посетить наши гулянья. Я имею в виду ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому мы связываемся со всеми ветеранами и каждому, кто готов нас принять, привозим эти блины домой», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Масленицу в парках городского округа Химки отметила 51 тысяча жителей. Всем участникам гуляний раздали более 30 тысяч блинов.