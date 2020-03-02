РИАМО - 2 мар. Москва заняла 70 место в рейтинге городов с наименьшим уровнем концентрации выхлопных газов World Regional Capital City Ranking, столица поднялась на 17 пунктов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

«Теперь российская столица наряду с Берлином, Стокгольмом и Хельсинки входит в число городов, которые соответствуют требованиям ВОЗ по концентрации взвешенных частиц PM 2,5», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

На экологию Москвы повлияла реорганизация дорожного движения, создание перехватывающих парковок, ограничение проезда большегрузного транспорта в центр города. В снижении концентрации вредных частиц сыграло роль развитие общественного транспорта, запуск новых станций метро, создание МЦК, МЦД и поддержка экологически чистого транспорта: на пять лет отменили налог на электрокары.

«На сегодняшний день по дорогам столицы уже курсируют несколько сотен электробусов, электромобили внедряются в каршеринг, растет число частных электромобилей. Налоговые льготы позволят интенсифицировать этот процесс», – подчеркнул руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

PM 2,5 – твердые частицы пыли, золы, сажи, сульфатов и нитратов размером менее 2,5 микрон, находящиеся во взвешенном состоянии в воздухе, которые приводят к загрязнению воздуха в мегаполисах. Их главным источником является транспорт. В рейтинге швейцарская компания IQAir проанализировала ситуацию с загрязнением атмосферы в 85 столицах.

IQAir – производитель индивидуальных приборов для измерения качества воздуха. В ходе исследования оценивали данные, полученные с приборов AirVisual Pro, а также использовали официальные данные, осуществляющих в городах мониторинг качества воздуха.

В Москве система мониторинга атмосферного воздуха действует с 1996 года, а концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 измеряется с 2009 года. В столице работают 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Они расположены во всех округах Москвы, на разном удалении от центра города и охватывают различные функциональные зоны.