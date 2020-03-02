РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 мар. Основной склон закрыли в горнолыжном комплексе «Красная горка» в подмосковном Подольске, в настоящее время на территории комплекса работает только учебный склон, сообщается в группе «Горнолыжный комплекс «Красная горка» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание, на территории горнолыжного комплекса «Красная горка» основной склон закрыт! На данный момент открыт только учебный склон», - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что служба инструкторов, прокат, кафе и другие услуги комплекса работают в штатном режиме.