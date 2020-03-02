РИАМО - 2 мар. Сотрудники правоохранительных органов в Москве и Костромской области задержали лжецелительницу и девять ее помощников по подозрению в мошенничестве, общая сумма, полученная бандой, превысила два миллиона рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

Злоумышленники размещали на сайте объявление о том, что потомственная целительница может помочь в решении личных и финансовых проблем. Клиенты звонили по указанному телефону и сообщали оператору свои контакты. Далее им перезванивали помощники гадалки и рассказывали, что из сотен тысяч обратившихся она выбрала именно их.

«Стоимость первого магического сеанса варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей. В дальнейшем запросы псевдомага возрастали. Ее помощники предлагали клиентам различные экстрасенсорные услуги стоимостью от 50 до 850 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Полицейские во время обыска в офисе подозреваемых нашли деньги, документы, мобильные телефоны, пособия по экстрасенсорике и подробные инструкции по общению с клиентами. Возможно, эта банда совершала подобные преступления в других регионах России.

По данному факту возбуждено семь уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемые заключены под стражу.