РИАМО - 2 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение начать подготовку к профилактическим работам на системе водоснабжения многоквартирных домов региона, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья, в ходе которого также поднималась тема проведения профилактических работ. Для них будет разработан единый алгоритм.

«Нужно разработать единый алгоритм, чтобы жители четко понимали: когда, на сколько, как долго будут профилактические работы», - сказал Воробьев.

В 2020 году на территории Подмосковья в рамках программы губернатора «Чистая вода» запланировано построить и модернизировать 49 водозаборных узлов на территории 15 городских округов. На улучшение качества питьевого водоснабжения в Подмосковье потратят более 1 миллиарда рублей.