РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В подмосковных Люберцах молодогвардейцы в рамках партпроекта «Живая история» помогли ветерану труда Игорю Тельнову настроить цифровое ТВ, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Куратором проекта «Живая история» стал член местного отделения партии «Единая Россия» Валерий Кравченко.

«Вместе с люберецкими активистами МГЕР партиец навестил ветерана труда Игоря Васильевича Тельнова. Пожилой человек обратился к молодежи с просьбой настроить ему цифровое телевидение. Как выяснилось, телевизионная приставка была неисправной. Активисты приняли решение купить для ветерана новую. В этот же день приставка была установлена, каналы настроены», - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что проект «Живая история» только стартовал в Люберцах. Его основной целью является патриотическое воспитание молодежи, укрепление общения с выдающимися лицами округа и изучение истории родного края.

Он пояснил, что участники проекта выстраивают работу по изучению родного края из первоисточников - от жителей, которые внесли неоценимый вклад в развитие округа.

«За чашкой чая Игорь Васильевич рассказал нам интересные подробности из своей жизни. Он профессиональный футболист. Играл в «Локомотиве», в составе российской сборной и даже с министром иностранных дел Сергеем Лавровым!» - подчеркнул Кравченко.