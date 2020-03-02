РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 мар. С 1 марта на железнодорожной станции Железнодорожная подмосковной Балашихи закрыли платформу №3 из-за начавшейся реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

На станции Железнодорожная Горьковского направления МЖД началась реконструкция пассажиркой инфраструктуры, которая осуществляется в рамках строительства 4 главного пути от станции Карачарово до станции Железнодорожная.

«Для удобства пассажиров реконструкция всех четырех платформ на станции будет проводиться поэтапно. С 1 марта платформа №3 закрыта, посадка и высадка пассажиров осуществляется с временной деревянной платформы», – говорится в сообщении.

Запланированные работы включают в себя замену фундаментных плит, покрытия, скамеек, урн. На платформах будут возведены навесы, защищающие пассажиров от осадков, здесь также появится новое энергосберегающее освещение.

«Железнодорожную платформу с городом свяжет конкорс, который оборудуют эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров», – заключается в материале.