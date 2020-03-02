РИАМО - 2 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье предстоит большая работа по оснащению медучреждений современным оборудованием, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства Московской области, во время которого затронул вопрос оснащения больниц современным оборудованием.

«В пятницу мы пообщались с врачами МОНИКИ. Большая работа в этом году предстоит по оснащению оборудованием, в том числе в сфере борьбы с новообразованиями, онкологией», - сказал Воробьев.

Он также отметил, что сегодня крайне важно работать с проблемами с сердцем.

«Нам очень важно проактивно начать работу по проблемам сердца. С теми, кто нуждается в особом внимании и заботе, должна быть постоянная связь», - добавил Воробьев.

На закупку нового оборудования в медицинские учреждения Подмосковья в этом году потратят 9,2 миллиарда рублей. В частности, будет приобретено не менее 32 единиц тяжелой медтехники. В первую очередь в больницах будут заменять устаревшие аппараты — на сегодняшний день 20% медицинской техники нуждается в обновлении.