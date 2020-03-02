РИАМО - 2 мар. В Сергиевом Посаде возложили цветы и почтили память сотрудников ОМОН «Пересвет» и «Русич», которые погибли, исполняя служебно-боевые задачи в марте 2000 года в городе Грозном, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

«Мы гордимся нашими сотрудниками и свято бережем память о них. В прошлом году именем одного из погибших сотрудников ОМОН, кавалера ордена Мужества Михаила Грачева был назван лицей в Железнодорожном», – сказал начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, генерал-майор Олег Горшков.

Он добавил, что в скором времени планируют увековечить имя первого командира Сергиево-Посадского ОМОН, полковника милиции Дмитрия Маркелова, который также погиб в том бою.

Присутствующие возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам, почтили память погибших минутой молчания, затем мероприятие продолжилось в Доме культуры имени Ю.А. Гагарина, где участникам показали документальный фильм о погибших бойцах, снятый подмосковной телекомпанией «Тонус».

Горшков выразил благодарность руководителю телекомпании «Тонус» Сергею Бокову и сотрудникам канала за документальный фильм и участие в организации мероприятия.

В Дне памяти приняли участие действующие бойцы и ветераны ОМОН «Пересвет» и «Русич», руководство администрации Сергиево-Посадского городского округа, сотрудники МВД, юнармейцы, школьники, родные и близкие погибших сотрудников, а также жители города.