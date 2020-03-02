РИАМО - 2 мар. К 1 апреля все недобросовестные управляющие компании перестанут работать на территории Московской области, соответствующее поручение дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья, на котором и затронул тему работы недобросовестных УК.

«Везде, где жители, высказав свое мнение, обоснованно не хотят видеть действующую УК, компания должна быть заменена на качественную, которая заботится о жильцах», - сказал Воробьев.

Принимать решения по работе управляющих компаний будут в том числе по итогам опроса о качестве работы УК на портале тырешаешьжкх.рф.

Эффективность деятельности УК оценивается по системе классификации, основанной на присвоении определенного количества звезд. Низкий рейтинг управляющей компании может стать основанием для созыва собраний собственников помещений в многоквартирных домах с целью выбора новой УК.

Как ранее сообщил Воробьев, в «красной» зоне остаются 33 УК, но к 1 апрелю таких будет ноль. В дальнейшем в Подмосковье повысят требования к управляющим компаниям, в частности, жителям региона должна быть представлена возможность решить проблему по телефону или в месенджере.

Интернет-сервис тырешаешьжкх.рф запустили в Подмосковье в конце февраля, его цель — предоставить жителям возможность самим дать оценку качеству коммунальных услуг. Он призван помочь определить проблемы в ЖКХ и решить их. Портал разработан региональным министерством ЖКХ во взаимодействии с министерством энергетики и Госжилинспекцией.