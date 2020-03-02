РИАМО - 2 мар. По итогам 2019 года Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» снизили потребление электроэнергии, тепла и топлива, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 0,5 миллиарда рублей. Сокращение энергопотребления - это важное направление программы развития нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти», - говорится в сообщении.

В общей сложности в 2019 году Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» реализовали 50 энергосберегающих проектов.

На Московском НПЗ модернизированы системы пароснабжения, и дополнительно оптимизирована работа парогенераторов.

На Омском НПЗ была введена в эксплуатацию пилотная солнечная электростанция, ставшая первым объектом возобновляемой энергетики в регионе.

Оба предприятия продолжают работу по внедрению современных цифровых комплексов управления энергоснабжением.

«Сокращение расхода энергоресурсов позволяет также снизить воздействия производств на окружающую среду. Последовательный рост энергоэффективности наших нефтеперерабатывающих активов — важная цель программы развития НПЗ «Газпром нефти», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

По его словам, строя новые установки, модернизируя действующие объекты и сети коммуникаций, внедряя современные системы управления и контроля, компания оценивает проекты и с точки зрения их влияния на общую энергоэффективность активов.

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 миллиардов рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

Ранее Московский НПЗ получил премию правительства столицы в номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий». Коллектив завода занял первое место за биологические очистные сооружения «Биосфера».

Инновационный проект позволил увеличить эффективность очистки сточных вод предприятия до 99,9% и возвращать до 80% воды в производство. Благодаря этому завод практически перешел на замкнутый цикл водопользования, значительно снизив потребление воды и нагрузку на городские очистные сооружения. Опыт проекта «Биосферы» может быть использован не только в нефтепереработке, но и в других отраслях промышленности, что внесет дополнительный вклад в охрану окружающей среды.