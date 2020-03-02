РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 3 мар. Во вторник в подмосковном Подольске пройдет конкурс на самую длинную и густую косу, а также необычную прическу, сообщается в группе «Дом культуры «Быково» в соцсети «ВКонтакте».

«В ДК «Быково» одноименного поселка 3 марта пройдет конкурс «Длинная коса – девичья краса». Победительниц выберут в трех номинациях: «Самая длинная коса», «Самая густая коса», «Необычная прическа», – говорится в сообщении.

Начало в 17:00. Участие в конкурсе смогут принять все желающие любого возраста бесплатно.