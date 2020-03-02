РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 мар. Каратисты из подмосковного Королева привезли 47 наград с Кубка России, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель команды «Стимул».

Соревнования Кубка России проходили в Костроме 29 февраля и 1 марта. В них приняли участие более 500 спортсменов из 15 регионов России. Королев представляли три команды: «Стимул», «Кинзоку» и «Монолит».

«Команды из Королева представили почти 50 спортсменов, которых завоевали 47 наград разного достоинства в ката и кумитэ. Также команда «Стимул» заняла по итогу третье общекомандное место», - сказал представитель.

Первой стала команда из Ивановской области, второй - команда из Костромской области.

Всего команды из Королева привезли 16 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.